Prosegue il percorso di crescita e consolidamento internazionale dell’Associazione Culturale “La Fenice”, realtà calabrese guidata dal presidente fondatore Rosario Logiacco, sempre più protagonista nel panorama culturale e letterario europeo. Dopo il recente riconoscimento che ha visto Logiacco nominato Membro Onorario del Consiglio Internazionale dell’Arte (C.I.A.), con sede a Parigi, arriva ora un ulteriore e significativo attestato di valore da parte dell’UNOTA – United Nations Arts & Sciences, organizzazione internazionale con sede nella capitale francese impegnata nella promozione delle arti e delle scienze a livello globale. L’ente ha infatti ufficialmente riconosciuto il Concorso Internazionale di Poesia “Araba Fenice” come evento di rilevanza internazionale, inserendolo tra le proprie iniziative culturali accreditate. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Melicucco “vola alto”: il Concorso ‘Araba Fenice’ riconosciuto a livello internazionale da Unota

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