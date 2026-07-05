Melania Trump il look fresco per il Giorno dell’Indipendenza delude

Da dilei.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Melania Trump ha scelto un abbigliamento che ha deluso le aspettative per il festeggiamento del 250° anniversario degli Stati Uniti. A Washington, le celebrazioni si sono svolte tra fuochi d’artificio e condizioni climatiche calde, con molte persone che si sono presentate vestite a tema patriottico. La sua scelta di look si è distinta per la mancanza di elementi tradizionali o patriottici, attirando commenti sulla sua apparizione durante l’evento.

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Washington si è vestita a festa per un’occasione importante, tra fulmini e fuochi d’artificio: i 250 anni degli Stati Uniti. Il caldo era asfissiante, il cielo tutt’altro che rassicurante, e il programma ha subito qualche ritardo; eppure Washington si è riempita lo stesso con migliaia di persone che si sono riversate nella capitale sabato sera per celebrare la ricorrenza. E in mezzo al mare di bandiere a stelle e strisce, gli sguardi si sono posati anche su di lei, Melania Trump. La First Lady è arrivata con un abito bianco a pois, fresco e impeccabile come da manuale. Eppure, per un’occasione tanto simbolica, il suo look ha lasciato una delusione di fondo. 🔗 Leggi su Dilei.it

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