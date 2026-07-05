meglio sconfitti che assassini

Le autorità americane hanno subito un danno durante un confronto con una potenza regionale, che si è dimostrata più abile nel gestire la situazione. I media e gli esperti hanno commentato l’evento con ironia, sottolineando come gli Stati Uniti siano stati messi in difficoltà da una forza considerata di livello inferiore. La reazione pubblica si concentra sulla percezione di una sconfitta per l’America, che sembra aver subito un colpo alla sua immagine di superpotenza.

Ridono tutti. Ridono i giornali, ridono gli esperti da talk show, ridono i sovranisti pentiti e gli antisovranisti mai pentiti. Ridono perché la grande America, l'iperpotenza, il gigante con le stellette, si sarebbe fatta suonare come un tamburello da una «potenza regionale». Ciuffo Arancio gonfia il petto e proclama vittoria, e intanto - dicono loro - le ha prese. Ebbene sì. È vero. Partita per menare, è tornata a casa ammaccata. Registro il fatto e non lo nego. Solo che io, a differenza dei sapienti, di questa presunta sconfitta ringrazio. Ringrazio perché fermare una guerra che faceva morti veri, con la carne e le ossa, e che rischiava di far saltare in aria mezza Asia minore, vale più di qualunque medaglia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Multi SubThe World's Deadliest Assassin Became a CEO's Bodyguard

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