Tra le regioni italiane, l’Umbria si distingue per la presenza di 67 medie imprese manifatturiere, posizionandosi al terzo posto a livello nazionale. Questa classificazione si basa sul rapporto tra il numero di aziende e la dimensione complessiva dell’economia, del territorio e della base produttiva regionale. In confronto, la Toscana conta 223 aziende, le Marche 119 e il Lazio 76. La regione si colloca dietro solo a Veneto e Lombardia in questa graduatoria.

L’Umbria conta 67 medie imprese manifatturiere. La Toscana ne ha 223, le Marche 119, il Lazio 76. Eppure, quando il numero delle aziende viene rapportato alla dimensione dell’economia, del territorio e della base produttiva, è l’Umbria a salire sul podio nazionale: terza, dietro Veneto e Lombardia. È il risultato più sorprendente del XXV Rapporto sulle medie imprese industriali italiane, realizzato dall’Area Studi Mediobanca, da Unioncamere e dal Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne. L’indice di attrattività non premia chi possiede più imprese in valore assoluto; misura dove la media dimensione occupa più spazio. Ed è proprio qui che la regione cambia scala. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Medie imprese al top: "Un ruolo strategico per la nostra economia"

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