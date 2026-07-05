Mbappè contro tutti | insulti e provocazioni dopo i falli subiti E non stringe la mano a Gill

Da gazzetta.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la partita tra Francia e Paraguay, sono stati registrati numerosi insulti e provocazioni, soprattutto da parte di alcuni giocatori francesi. Kylian Mbappè ha subito diversi falli e non ha stretto la mano a un avversario dopo il match. La gara, disputata al Lincoln Financial Field di Filadelfia, è passata alla storia per una serie di comportamenti tesi e per le dichiarazioni di Mbappè, che ha commentato con una frase ironica sulla sua presenza in campo.

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Francia-Paraguay passerà alla storia come la "battaglia del Lincoln Financial Field" di Filadelfia. Novanta minuti di provocazioni, di falli, di risposte alle provocazioni e di una storica dichiarazione di Kylian Mbappè a fine partita: "Pensavano che saremmo venuti qui in smoking. Il Paraguay non ha voluto giocare a calcio, gli abbiamo dimostrato che sappiamo mettere le mani nella mer. anche noi. E che sappiamo anche giocare sporco come loro". La punta del Real s'è vendicata a fine partita esultando in faccia ai giocatori del Paraguay, ignorandoli. Appuntamento ai quarti di finale contro il Marocco. Mbappè non s'è risparmiato. A un certo punto, durante la partita, ha smesso di reagire alle provocazioni fisiche e verbali dei giocatori del Paraguay, sorridendo ironicamente dopo aver subito un fallo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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