Altroconsumo ha rilevato che le edizioni speciali di Maxibon sono più care rispetto alle versioni standard, con un aumento fino al 70%. Queste confezioni più piccole, rispetto ai gelati tradizionali, risultano avere un prezzo superiore proporzionalmente maggiore. L'indagine si è concentrata sui prezzi di vendita e sulla dimensione delle porzioni di alcune edizioni limitate del prodotto.

Altroconsumo ha analizzato i prezzi delle confezioni delle versioni speciali di Maxibon, uno dei gelati confezionati più famosi e consumati in Italia. Le “edizioni speciali” sarebbero tendenzialmente più costose, fino al 70%, soprattutto perché contengono gelati più piccoli rispetto a quelli originali. Si tratta di un caso limite di shrinkflation. La confezione del gelato, che si chiama sempre Maxibon, nonostante le varie edizioni, è rimasta la stessa, così come il prezzo, ma il peso dei singoli prodotti si è ridotto. Una differenza che si nota però soltanto nel prezzo al chilo. Le versioni speciali dei Maxibon. Da alcuni anni Motta produce versioni particolari di Maxibon, uno dei suoi gelati più famosi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Maxibon, la denuncia di Altroconsumo: le edizioni speciali più piccole ma il 70% più care

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