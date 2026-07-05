Durante il congresso nazionale della Uil, Maurizio Landini ha espresso apprezzamento per l’unità sindacale, nonostante in passato avesse criticato duramente i colleghi della triplice per la loro posizione nei confronti del governo. Landini ha parlato di un “ritiro” e di una “umiliazione” nel dover chiedere aiuto ai suoi avversari per far fronte a una situazione difficile. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle circostanze di questa richiesta o sul contesto esatto in cui si è verificata.

Viva l’unita sindacale. A dirlo dal palco del congresso nazionale della Uil, udite udite, è Maurizio Landini, un signore che negli ultimi anni non ha fatto altro che accusare i suoi colleghi della triplice perché troppo morbidi e “collusi” rispetto al governo “genocidario” di centrodestra guidato da quella “cortigiana” di Giorgia Meloni. Insulto dal sapore vagamente sessista che il segretario della Cgil ha però derubricato ad osservazione geopolitica sull’atteggiamento dell’Italia rispetto al presidente Usa Donald Trump. Sentiamo cosa ha detto ieri il sindacalista rosso e proviamo a riannodare i fili. «Dobbiamo dare un messaggio molto preciso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Maurizio Landini, ritirata e umiliazione: com'è costretto a supplicare i nemici

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