Un detenuto è deceduto in carcere, con una possibile causa legata a un’overdose di stupefacenti. Gli esami tossicologici saranno disponibili tra un mese, mentre il medico legale ha 90 giorni per depositare il rapporto autoptico. L’indagine sulla morte è ancora in corso.

I risultati degli esami arriveranno fra un mese, poi il medico legale Luciana Sonnellini ha 90 giorni per il deposito dell’autopsia che ha effettuato ieri mattina, all’ospedale di Pistoia, sul cadavere di Dennis Antonio Rodriguez Matute, il 26enne honduregno, detenuto nel carcere della Dogaia, trovato senza vita all’alba del 30 giugno scorso nella cella che divideva con altri due detenuti. All’esame autoptico ha partecipato il perito di parte dottor Piliero. Matute è morto poche ore prima di un’audizione fissata in procura sulle presunte violenze che sosteneva di aver subito durante il suo arresto. La sua carcerazione, invece, risale al 12... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Matute morto in carcere. La causa una probabile overdose da stupefacenti. L’inchiesta prosegue

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Matute morto in carcere. La causa una probabile overdose da stupefacenti. L’inchiesta prosegueL’autopsia è stata effettuata ieri a Pistoia alla presenza del perito di parte. La salma sarà resa alla famiglia. Sul caso è intervenuta la senatrice Cucchi. . lanazione.it

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