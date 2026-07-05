Durante l'esame di maturità 2026, uno studente si è presentato all’orale sdraiato su un letto a baldacchino, vestito con abiti regali e accompagnato dagli amici. Il video dell’episodio è diventato virale, attirando l’attenzione sui social media e trasformando l’esame in un fenomeno di costume. Il CNDDU ha commentato l’accaduto senza intervenire ufficialmente. L’evento ha suscitato discussioni sulla formalità e l’autenticità degli esami, diventando oggetto di attenzione pubblica.

Un video diventato virale ha trasformato un esame in un caso nazionale. Alla Maturità 2026 uno studente del Liceo Farnesina di Roma si è presentato all'orale trasportato su un letto a baldacchino, in abiti regali e accompagnato dagli amici. L'episodio ha spinto il Coordinamento Nazionale Docenti dei Diritti Umani a interrogarsi non sulla singola bravata, ma su una trasformazione culturale che tocca il senso stesso della scuola.Cosa è successo al Liceo FarnesinaLo studente del Liceo Farnesina è arrivato all'esame di Stato in una scenografia costruita per essere ripresa e condivisa. Il letto a baldacchino, la mise da sovrano e la piccola folla di compagni hanno reso il momento perfetto per i social network, dove le immagini hanno fatto rapidamente il giro della rete. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Maturità 2026: l'orale che diventa spettacolo social, le riflessioni del CNDDU

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Maturità 2026: cosa cambia per studenti e scuole

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