Maturità 2026 | compensi fermi al 2007 e nelle aule roventi al Sud si rischia di fare Esami di Sopravvivenza Lettera

Le retribuzioni per i docenti coinvolti negli esami di maturità del 2026 sono ferme al 2007. Nelle scuole del Sud, gli studenti rischiano di affrontare “Esami di Sopravvivenza” a causa delle condizioni delle aule. La situazione evidenzia un divario tra gli aspetti organizzativi e le innovazioni previste. La comparazione tra il sistema attuale e le recenti modifiche mostra criticità evidenti, in particolare nelle regioni più svantaggiate.

Tuttavia, quando il predetto ordinamento si confronta, al suo interno, con elementi innovativi, alla maniera di un tracciato clinico si può rilevare lo stato diagnostico della istituzione stessa. È il caso della nuova edizione 20252026 degli esami di maturità che ascrive “nel merito” un ruolo prevalente al percorso formativo dei candidati e snellisce le relative Commissioni esaminatrici. Di contro, “nella sostanza” – meglio ancora de facto – lo snellimento di tali Commissioni si è tradotto in una riduzione numerica fine a se stessa dei commissari (determinata fors’anche per ragioni economiche) con tutte le conseguenze del caso. Ciò, infatti,... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Compensi commissione maturità 2026: siamo fermi al 2007

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