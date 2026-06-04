Maturità 2026 nuovo esame con numero minore di commissari ma compensi fermi ancora al 2007?

Da orizzontescuola.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Per la maturità 2026 sono state pubblicate le commissioni con i nominativi di presidenti e commissari, completando così la loro formazione. La riforma prevede un numero ridotto di commissari rispetto al passato, mentre i compensi restano invariati rispetto al 2007. La scelta dei membri delle commissioni è stata comunicata ufficialmente e riguarda tutte le scuole interessate. La novità principale riguarda la riduzione del numero di commissari, mantenendo però invariati i compensi previsti da oltre vent'anni.

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Maturità 2026, pubblicate le commissione con le nomine di Presidente e commissari, che completano la configurazione della Commissione. Accettare l’incarico e portarlo avanti con professionalità e dedizione fa parte degli obblighi contrattuali. Ad oggi però i compensi sono fermi al 2007. Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esame, sono costituite commissioni d’esame, una ogni due classi La relazione tecnica al DL 1272025, con il quale è stato modificato l’impianto dell’Esame, ci dice che con la nuova configurazione la spesa per le commissioni scende da 140,7 milioni di euro a 103,8 milioni. Nessun accenno però ai compensi relativi al 2026. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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