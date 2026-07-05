Mattarella a Trump | Pace sì ma solo con Nato e Onu al centro

Il presidente ha inviato un messaggio a Trump durante la giornata dell’Indipendenza degli Stati Uniti, sottolineando che la pace può essere raggiunta solo con la presenza della NATO e delle Nazioni Unite al centro delle relazioni internazionali. Nel testo, il Quirinale ha evidenziato la posizione italiana sui rapporti transatlantici, senza ulteriori dettagli o commenti.

Mattarella, approfittando della giornata dell’Indipendenza USA, ha inviato un messaggio netto a Trump. E nel testo, il Quirinale ha tracciato la linea dell’Italia nei rapporti transatlantici. Senza citare le frizioni delle ultime settimane, ma con riferimenti chiarissimi. “In un momento storico segnato da sfide mai viste per l’umanità – scrive il presidente – è fondamentale che Washington e Roma, proprio all’interno dell’Alleanza Atlantica e grazie al ruolo attivo all’Onu e negli altri fori multilaterali, continuino a collaborare per garantire pace, sicurezza e benessere ai nostri cittadini e al mondo intero”. Il 250° come patrimonio di tutti Mattarella ha definito “storica” la ricorrenza dei 250 anni dall’indipendenza Usa. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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