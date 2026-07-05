Mattarella a Donald | Insieme per la pace Ma con Onu e Nato

Il presidente ha invitato gli Stati Uniti a lavorare con l’ONU e la NATO per promuovere pace, sicurezza e benessere globale. Ha sottolineato l’importanza di una collaborazione internazionale tra Roma e Washington, non solo per i rispettivi paesi ma anche per l’intero pianeta. La richiesta è stata fatta durante un incontro ufficiale, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo e le azioni congiunte in ambiti di sicurezza internazionale.

Roma e Washington devono collaborare insieme per la pace, la sicurezza e il benessere non solo dei "rispettivi popoli" ma anche "per il mondo". Nel giorno del 250° anniversario dell’Indipendenza il presidente della Repubblica Sergio Mattarella scrive un messaggio al presidente americano Donald Trump – che pronuncia il suo discorso sul 4 luglio quando in Italia è notte – tenendo insieme le celebrazioni con l’attualità, riannodando i fili di un rapporto che è solido e rientra in una cornice precisa, che è quella del multilateralismo, concetto piuttosto lontano, per la verità, dal modo di pensare e di agire di Trump. "In un frangente storico... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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