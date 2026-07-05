Stasera a Martina Franca si svolgerà la processione delle statue di San Martino e Santa Comasia, parte del programma della festa patronale. La manifestazione segue l’offerta dei ceri avvenuta ieri in basilica. Le luminarie sono state allestite in piazza XX Settembre, creando un’atmosfera festosa. La processione rappresenta uno degli eventi principali di questa ricorrenza religiosa, che coinvolge la comunità locale.

Nella foto le luminarie allestite in piazza XX Settembre di Martina Franca. Sono i giorni della festa patronale di San Martino e Santa Comasia e il programma religioso, dopo l’offerta dei ceri ieri in basilica, fra le tante manifestazioni è caratterizzato stasera dalla processione delle statue dei due santi. Prosegue anche il programma di festa civile e fra le cose di maggiore interesse il mercato ampliato nella zona centrale e le giostre nella zona Pergolo. L'articolo Martina Franca: festa patronale, stasera processione San Martino e Santa Comasia proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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