Un incendio di vegetazione si è sviluppato nel territorio di Martina Franca, vicino alla zona San Paolo, ed è stato definito “grave” per l’estensione e la difficoltà di controllo. Le autorità hanno evacuato alcune case e sono intervenuti i vigili del fuoco, con il supporto di tutte le associazioni di protezione civile locali.

Ancora un incendio di vegetazione nel territorio di Martina. Quello di oggi, prossimo alla zona San Paolo, è definito “grave” data l’estensione e la difficoltà di venirne a capo, tanto che oltre ai vigili del fuoco sono mobilitate tutte le associazioni locali di protezione civile. Sono state evacuate case. L'articolo Martina Franca: ancora un incendio, “grave” Evacuate case. Oltre ai pompieri mobilitate tutte le associazioni di protezione civile locali proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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