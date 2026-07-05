Maria Concetta Riina torna libera | revocato l' obbligo di dimora alla figlia del boss Era indagata per estorsioni a imprenditori in Toscana
Maria Concetta Riina è stata rimessa in libertà dopo che il tribunale ha revocato l’obbligo di dimora. Era sotto inchiesta per estorsioni a imprenditori in Toscana. La donna, figlia di un noto boss mafioso, era stata coinvolta nelle indagini e aveva ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini preliminari. La decisione di scarcerarla è stata comunicata nelle ultime ore.
Firenze, 5 luglio 2026 - Torna libera Maria Concetta Riina, figlia del boss di Cosa Nostra Totò Riina. Dopo l'avviso di conclusione delle indagini notificato a fine maggio dai pm della procura di Firenze alla donna e al marito Antonino Ciavarello, indagati per estorsione aggravata dal metodo mafioso e tentata estorsione ai danni di due imprenditori toscani, i difensori dei due indagati hanno presentato un'istanza per la revoca della misura dell'obbligo di dimora nel comune di Corleone. Tot? Riina's daughter, Maria Concetta, arrives at the Parma hospital, where the autopsy of her father is scheduled, in Parma, Italy, 18 November 2017. Sicilian Cosa Nostra mafia 'boss of bosses,' Salvatore 'Toto' Riina, one of Italy's most feared mobsters, died at the age of 87 on 17 November, in a prison section in Parma. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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