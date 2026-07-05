Maria Concetta Riina torna libera | revocato l' obbligo di dimora alla figlia del boss Era indagata per estorsioni a imprenditori in Toscana

Notizia in breve

Maria Concetta Riina è stata rimessa in libertà dopo che il tribunale ha revocato l’obbligo di dimora. Era sotto inchiesta per estorsioni a imprenditori in Toscana. La donna, figlia di un noto boss mafioso, era stata coinvolta nelle indagini e aveva ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini preliminari. La decisione di scarcerarla è stata comunicata nelle ultime ore.