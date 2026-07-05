Maria Concetta Riina è tornata in libertà dopo che è stato revocato l’obbligo di dimora. La donna, figlia di un noto boss di Cosa Nostra, rimane comunque indagata con il marito per estorsione aggravata dal metodo mafioso. A gennaio erano state disposte la scarcerazione e l’obbligo di dimora, ora invece non ci sono più restrizioni legate alla misura cautelare. La posizione legale della donna è ancora in fase di approfondimento.

Torna in libertà Maria Concetta Riina, figlia del boss di Cosa Nostra Totò Riina, per cui a gennaio erano state disposte la scarcerazione e l’ obbligo di dimora. A fine maggio i pm della procura di Firenze avevano notificato a Riina e al marito Antonino Ciavarello l’avviso di conclusione delle indagini per e storsione aggravata dal metodo mafioso e tentata estorsione ai danni di due imprenditori toscani. I difensori dei due indagati Francesco Olivieri e Tiziana Dell’Anna avevano presentato un’istanza per la revoca della misura dell’obbligo di dimora nel comune di Corleone, respinta dal tribunale del Riesame che aveva rigettato anche l’appello della procura di Firenze per il ritorno in carcere di entrambi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Maria Concetta Riina torna in libertà: revocato l’obbligo di dimora, resta indagata con il marito per estorsione aggravata dal metodo mafioso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Maria Concetta Riina torna libera: revocato l'obbligo di dimora alla figlia del boss. Era indagata per estorsioni a imprenditori in ToscanaMaria Concetta Riina è stata rimessa in libertà dopo che il tribunale ha revocato l’obbligo di dimora.

Inchiesta Equalize, prime tre condanne per gli “esecutori” della tenta estorsione aggravata dal metodo mafiosoSono state pronunciate le prime tre condanne per gli esecutori di una tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso nell’ambito dell’inchiesta...

Maria Concetta Riina torna libera: revocato l'obbligo di dimora alla figlia del boss. Era indagata per estorsioni a imprenditori in ToscanaMaria Concetta, figlia del boss di Cosa Nostra, insieme al marito erano indagati per estorsione mafiosa nei confronti di due imprenditori della Toscana ... msn.com

Maria Concetta Riina, la figlia di Totò Riina torna libera: era indagata per estorsione con metodi mafiosiTorna libera Maria Concetta Riina, figlia del boss di Cosa Nostra Totò Riina. Dopo l’avviso di conclusione delle indagini notificato a ... msn.com