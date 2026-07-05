Un leader politico ha risposto senza filtri a una domanda su un possibile flirt con una conduttrice televisiva, durante un’intervista a un content creator noto per porre domande insolite ai politici. La discussione si è concentrata su un ipotetico incontro tra i due, senza che ci siano state dichiarazioni ufficiali o conferme. L’episodio si è svolto in modo informale e spontaneo, con il politico che ha reagito alle domande in modo diretto e senza esitazioni.

"Buongiorno, limonerebbe con Alba Parietti?". Marco Rizzo senza peli sulla lingua. Il leader di Democrazia Sovrana e Popolare si è prestato alle domande scomode di un content creator noto per avvicinarsi di soppiatto ai vari politici e incalzarli con quesiti assurdi. Lui però non si è tirato indietro e ha risposto a ogni interrogativo. "Caspita - il suo commento alla Parietti -. Non in maniera esagerata perché ho la lingua rasposa. Sono diventato vecchio". Com'era ampiamente prevedibile il video è diventato subito virale su TikTok. Ma non finisce qui. Dopo la Parietti tocca alla conduttrice di Otto e mezzo. " E invece con Lilli Gruber? ". "No, è un mix tra Tony Dall'Ara e la von der Leyen", la sue replica. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Marco Rizzo, siparietto senza filtri: "Limonerebbe con Lilli Gruber?"

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