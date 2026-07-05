marchetti protagonista al top in germania

Un’atleta italiana si è distinta in Germania, ottenendo cinque medaglie ai campionati europei di nuoto artistico. Le medaglie includono piazzamenti sia a livello individuale che di squadra. La sua prestazione la posiziona tra le giovani promesse più promettenti nel panorama internazionale di questa disciplina. L’atleta ha concluso la competizione con risultati che rafforzano la sua presenza nel circuito europeo.

Cinque medaglie europee, tra piazzamenti individuali e di squadra, che la confermano una volta di più come una delle promesse internazionali del nuoto artistico. E’ il bottino che Ginevra Marchetti ha sin qui raggranellato con la Nazionale italiana "juniores" agli europei di categoria di nuoto artistica attualmente in corso in Germania. A Monaco di Baviera, la sincronetta di Montemurlo classe 2007 è salita sul podio praticamente in tutte le gare alle quali ha sin qui partecipato, iniziando dalle eliminatorie della prima giornata. In Germania ha esordito lo scorso mercoledì nel duo libero misto con Gabriele Minak, ricomponendo la "storica" coppia che ai tempi della Futura faceva incetta di medaglie nelle categorie giovanili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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