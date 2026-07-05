Marcell Jacobs ha ridettato la via Iapichino e Pernici superano record decennali Diaz e Fabbri da world lead | Italia da favola

Il 1° agosto 2021, un atleta italiano ha vinto la medaglia d’oro sui 100 metri alle Olimpiadi, un risultato considerato inimmaginabile fino a quel momento. Recentemente, altri atleti italiani hanno stabilito nuovi record: uno ha migliorato il record decennale, mentre altri due hanno raggiunto il miglior risultato mondiale dell’anno. Inoltre, alcuni hanno superato i limiti precedenti in gare importanti, contribuendo a un momento positivo per l’atletica italiana.

Era il 1° agosto 2021 quando l’uomo delle meraviglie regalava allo sport tricolore qualcosa di impensabile e inimmaginabile, l’impresa che pareva irrealizzabile anche nei sogni più dolci: un italiano che conquista la medaglia d’oro sui 100 metri alle Olimpiadi. Un nostro connazionale che vince la gara regina dei Giochi. Tutto vero per merito di Marcell Jacobs, il Messia che ha trascinato l’atletica italiana in una nuova dimensione e che ha fatto da punto di riferimento insieme all’apoteosi di Gianmarco Tamberi nel salto in alto, trionfatore giusto pochi minuti prima. Sono passati cinque anni, Marcell Jacobs è tornato a ruggire di forza, come non lo vedevamo da un paio di stagioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Marcell Jacobs ha (ri)dettato la via, Iapichino e Pernici superano record decennali, Diaz e Fabbri da world lead: Italia da favola

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Temi più discussi: Perché il tempo record di Marcell Jacobs non sarà omologato: il campione italiano vola sui 100 metri e ferma il cronometro a 9''67; Jacobs ritrova il podio a Parigi: terzo in 9.96, Bromell domina davanti a Lyles; Marc Jacobs Spring 2027: il make-up che dice addio alla perfezione e riporta al centro la personalità; Marcell Jacobs, tempo record nei 100 metri: ma il vento non permette l'omologazione.

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