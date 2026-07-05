Como Acqua ha annunciato interventi di manutenzione al depuratore che dureranno circa un mese, dal fine settimana fino al 28 agosto. Durante questo periodo, potrebbe verificarsi un aumento delle emissioni di miasmi, con possibili effetti sulla qualità dell’aria nella zona. La società ha invitato i cittadini a prestare attenzione e a seguire eventuali aggiornamenti. Non sono state fornite indicazioni su misure specifiche da adottare durante l’intervento.

Altro che brezza di lago, i turisti che visiteranno Como da fine mese al 28 agosto potrebbero correre il rischio di respirare i miasmi sprigionati dal depuratore. La società Como Acqua ha infatti informato che, a partire dal 30 luglio, all’impianto situato lungo viale Innocenzo XI, a ridosso del centro città, saranno eseguiti importanti interventi di manutenzione straordinaria sulle vasche di ossidazione. L’operazione, di particolare rilevanza tecnica, è necessaria per garantire la continuità e l’efficienza dell’intero processo biologico di depurazione. Il corretto funzionamento delle vasche, dove i microrganismi degradano le sostanze presenti nelle acque reflue grazie all’apporto di ossigeno, è fondamentale sia per la piena operatività dell’impianto, sia per il rispetto degli standard ambientali previsti dalle norme. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Manutenzioni al depuratore. Como Acqua avvisa i cittadini: un mese a rischio miasmi

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