Manna con le mani legate il mercato del Napoli è congelato

Il mercato del Napoli è fermo, con le operazioni congelate. Il direttore sportivo Giovanni Manna si trova a dover gestire le restrizioni imposte alla società, rendendo difficile intervenire sulla rosa. La situazione limita le possibilità di acquistare nuovi giocatori e di rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Le trattative sono in stand-by, senza novità ufficiali al momento.

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, lotta con le difficoltà della società azzurra a lavorare sul mercato per rinforzare la rosa del nuovo tecnico Max Allegri. “Quarantasette giocatori in rosa sono una spiegazione convincente alla domanda: perché il mercato del Napoli in questo momento è da considerarsi congelato? La regola del club è chiarissima: bisogna prima vendere. Sfoltire. Tagliuzzare qua e là in ogni reparto per ridurre in maniera considerevole il gruppo, prima di affondare i colpi ritenuti imprescindibili: un portiere da affiancare al confermato Meret al posto di Milinkovc-Savic e un terzino destro per completare la coppia con Di Lorenzo. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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