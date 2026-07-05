MONTE ARGENTARIO Il Partito democratico esprime il proprio sostegno alla mozione approvata dal consiglio comunale il 29 giugno, relativa alla grave carenza di medici di Medicina Generale che interessa il territorio comunale. Il circolo dem del promontorio, pur non essendo rappresentato in consiglio comunale, interviene e si schiera assieme alle forze politiche del territorio per sollecitare la Asl a intervenire visto che, di fatto, dal 1° agosto Porto Santo Stefano si troverà senza quattro medici, dopo pensionamenti e spostamenti vari. L’Asl ha già fatto sapere che ci sarà a breve un intervento per assegnare un incarico provvisorio. "Riteniamo doveroso esprimere la nostra condivisione rispetto a un’iniziativa che affronta una questione di fondamentale importanza per la tutela del diritto alla salute dei cittadini – dicono dal Pd –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mancanza di medici. Il Pd dell’Argentario: "Porteremo il caso ai vertici nazionali"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

"Sdegno contro Buonopane": il gruppo Pd Avellino scrive ai vertici nazionali chiedendo l’espulsioneIl gruppo del Partito Democratico di Avellino ha inviato una lettera ai vertici nazionali del partito chiedendo l’espulsione di un membro.

L’Università degli studi di Brescia ai vertici nazionali: ai primi posti nella ricercaL’Università degli studi di Brescia si posiziona tra le prime in Italia per qualità della ricerca.

Temi più discussi: Mancanza di medici. Il Pd dell’Argentario: Porteremo il caso ai vertici nazionali; Mancano medici di base. In alcune aree è allarme; Medici di famiglia nelle Case di comunità a Mantova: c’è l’accordo, via ai turni da tre a sei ore; Senza medici di base a rischio la salute.

#MorningNews è in diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity Parliamo della mancanza di medici, ci state seguendo? x.com

Mancanza di medici. Il Pd dell’Argentario: Porteremo il caso ai vertici nazionaliDal Promotorio la battaglia per quello che è un diritto sancito Duemila persone senza assistenza è una situazione insostenibile. Dobbiamo assolutamente difendere il nostro servizio pubblico. lanazione.it

Mancanza di medici, nessun allarmeSassoferrato senza medici di famiglia e situazione vicina al collasso a Fabriano? L’Ast smentisce gli allarmi lanciati in consiglio da Tatiana Giuliano, coordinatrice dei medici di medicina generale ... ilrestodelcarlino.it