Mahrez adesso è ufficiale | che occasione per la Serie A

Riyad Mahrez, 35 anni, ha lasciato il club saudita Al-Ahli ed è ora svincolato. La sua uscita dal club rappresenta una delle occasioni più interessanti tra i calciatori senza contratto in questo momento. La sua decisione di terminare il rapporto con il club è stata ufficializzata di recente. Attualmente, Mahrez è disponibile sul mercato e potrebbe essere scelto da squadre di diverse leghe, tra cui la Serie A.

Svolta definitiva per quel che riguarda il futuro del 35enne algerino con cittadinanza francese: le ultimissime. Tra i calciatori attualmente svincolati più interessanti figura senza ombra di dubbio Riyad Karim Mahrez, che ha detto addio all’Al-Ahli. Ecco il comunicato ufficiale del club dell’Arabia Saudita: “ Tre anni indimenticabili, innumerevoli momenti magici e un’eredità che resterà nei cuori dei tifosi”. Pallone di Serie A (AnsaFoto) – Calciomercato.it Ma non è finita qui. Dopo la sconfitta con la sua Nazionale ai Mondiali contro la Svizzera, lo stesso Mahrez ha anche comunicato la fine della sua esperienza con la maglia dell’Algeria dopo 119 presenze e la vittoria della Coppa d’Africa 2019. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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UFFICIALE: Mahrez lascia l'Al Ahli dopo tre anni Il fantasista è ora svincolato #Calciomercato #4luglio x.com