Madre di Misericordia e San Martino | gli ambulatori per ridare dignità ai più fragili

Da vaticannews.va 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Da dieci anni, sotto il Colonnato di San Pietro, gli ambulatori “Madre di Misericordia” e “San Martino” offrono assistenza gratuita a persone vulnerabili. Medici, infermieri e volontari accolgono chi è in difficoltà senza chiedere compensi, garantendo cure e supporto a chi vive in condizioni di invisibilità e bisogno. Queste strutture si dedicano a ridare dignità ai più fragili, offrendo loro un punto di riferimento stabile e accessibile.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sotto il Colonnato di San Pietro, tantissimi invisibili trovano, da dieci anni, la porta aperta. Strutture dove gratuitamente medici, infermieri e volontari si prendono cura dei più vulnerabili, senza chiedere nulla in cambio. “Qui incontriamo tante persone fragili - spiega Massimo Ralli, sotto-segretario del Dicastero per il Servizio della Carità, nominato il 30 giugno scorso - e in ognuna di loro vediamo il volto di Cristo. Così questi piccoli ambulatori diventano luogo dell’incontro con Lui"  . 🔗 Leggi su Vaticannews.va

madre di misericordia e san martino gli ambulatori per ridare dignit224 ai pi249 fragili
© Vaticannews.va - “Madre di Misericordia” e “San Martino”: gli ambulatori per ridare dignità ai più fragili
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Madre di Misericordia e San Martino: gli ambulatori che restituiscono dignità ai più fragili

Video Madre di Misericordia e San Martino: gli ambulatori che restituiscono dignità ai più fragili

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Volontariato in lutto, è morto Lieto Tosi. “Ha ridato lavoro e dignità ai fragili”

Al via il servizio di posta e residenza virtuale per i senza dimora: "Così restituiamo dignità e diritti alle persone più fragili"È stato avviato ufficialmente un nuovo servizio di posta e residenza virtuale destinato alle persone senza dimora.

Temi più discussi: Di Buon Mattino: la Sacra Croce, la Madonna della Misericordia, sport e testimonianze; Il primato di Cristo: quando la fede libera dall’idolatria; La visita in Lituania dell'arcivescovo Gallagher inviato speciale di Papa Leone XIV; Papa Leone XIV in visita a Lampedusa: Europa chiamata a una responsabilità epocale.

Madre Maria Agnese Tribbioli venerabile: mons. Gambelli (Firenze), esemplare testimone di carità e misericordiaSiamo lieti e accogliamo con gioia il dono del Santo Padre per questo riconoscimento che illumina il carisma e la vita di Madre Maria Agnese Tribbioli, esemplare testimone di carità e misericordia fo ... agensir.it

Diocesi: Savona, numerosi pellegrini di pace per la festa patronale della Madre di misericordiaNumerosi sono stati i pellegrini di pace che hanno partecipato alla festa patronale cittadina e diocesana di Nostra Signora di Misericordia, nel 490° anniversario dall’apparizione ad Antonio Botta ... agensir.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web