Da dieci anni, sotto il Colonnato di San Pietro, gli ambulatori “Madre di Misericordia” e “San Martino” offrono assistenza gratuita a persone vulnerabili. Medici, infermieri e volontari accolgono chi è in difficoltà senza chiedere compensi, garantendo cure e supporto a chi vive in condizioni di invisibilità e bisogno. Queste strutture si dedicano a ridare dignità ai più fragili, offrendo loro un punto di riferimento stabile e accessibile.

Sotto il Colonnato di San Pietro, tantissimi invisibili trovano, da dieci anni, la porta aperta. Strutture dove gratuitamente medici, infermieri e volontari si prendono cura dei più vulnerabili, senza chiedere nulla in cambio. “Qui incontriamo tante persone fragili - spiega Massimo Ralli, sotto-segretario del Dicastero per il Servizio della Carità, nominato il 30 giugno scorso - e in ognuna di loro vediamo il volto di Cristo. Così questi piccoli ambulatori diventano luogo dell’incontro con Lui" . 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - “Madre di Misericordia” e “San Martino”: gli ambulatori per ridare dignità ai più fragili

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Madre di Misericordia e San Martino: gli ambulatori che restituiscono dignità ai più fragili

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La parola più bella sulle labbra del genere umano è Madre, e la più bella invocazione è Madre mia. È la fonte dell’amore, della misericordia, della comprensione, del perdono. Ogni cosa in natura parla della madre. Kahlil Gibran x.com

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