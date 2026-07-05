Ma cosa significa sentirsi a casa?

Nel nuovo libro pubblicato dalla casa editrice Apalós, l’autrice si rivolge a cinque donne, Anna, Viola, Veronica, Bianca e Giusi, seguendo l’ordine in cui appaiono nei loro racconti. Il testo si concentra sul senso di sentirsi a casa, affrontando le esperienze di ciascuna attraverso le loro parole. La pubblicazione, intitolata Atlante Intimo, raccoglie le testimonianze di queste donne e si focalizza sulla percezione di questo concetto.

Carissime Anna, Viola, Veronica, Bianca, Giusi, mi rivolgo a voi nell’ordine in cui appaiono i vostri racconti in questo Atlante Intimo, da poco pubblicato dalla casa editrice Apalós (A nella dicitura di copertina). È un’operazione stimolante e coraggiosa, specie in un tempo in cui troppo spesso si chiede alla narrativa di essere ricorsiva e rassicurante. Qui si sparigliano le carte e il lettore che ama essere sorpreso avanza di racconto in racconto pieno di meraviglia. Anzi, di stanza in stanza. Perché questo gioco letterario ha un suo contesto e pretesto: la casa e il rapporto che l’essere umano ha con lei. Gioco da ragazze, vero Anna,... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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imparare a sentirsi DAVVERO a casa

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