Un uomo è morto mentre tentava di salvare i figli dalle onde del mare. La sua famiglia ha depositato una bara decorata con fiori chiari e ha posato una foto sorridente dell’uomo vicino alla bara. La moglie, i figli e altri familiari sono presenti in chiesa durante la cerimonia funebre. La sorella ha annunciato che pubblicheranno un libro di poesie dell’uomo, che spesso incoraggiava alla curiosità.

Una bara coperta da fiori chiari, a lato la sua foto dal volto sorridente e, seduti ai banchi della prima fila delle due navate della chiesa matrice, sua moglie e i suoi figli con i suoi familiari. E’ l’immagine toccante dei funerali di Gennaro Cagnazzo, il 54enne originario di Sanarica, morto ieri 4 luglio, sulla spiaggia di Otranto, dopo essere stato colto da un malore nel tentativo di salvare i suoi due figli dalle onde di un mare agitato a causa delle condizioni meteo marine sfavorevoli. A salutare Gennaro una chiesa piena di suoi concittadini, alcuni appena fuori dalla porta che hanno ricordato quanto il 54enne, conosciuto da tutti nel piccolo borgo del Salento, fosse una persona buona ed onesta. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

© Lecce.corriere.it - L'ultimo salute al padre «eroe», morto per salvare i figlioletti dalle onde del mare. La sorella: «Pubblicheremo il suo libro di poesie. Diceva a tutti "siate curiosi"»

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Female Billionaire Disguises As Beggar To Find Dad A Wife, Only Poor Village Woman Helps Her

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Gli anni al Nord, poi il rientro a Lecce e il lavoro al Cnr, l'amore per la famiglia: chi era Gennaro Cagnazzo, morto a 54 anni per salvare i figli dalle onde a OtrantoEra andato in spiaggia con i figli a Otranto, ma è morto tentando di salvarli dalle onde.