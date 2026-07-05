Jhon Lucumí, attualmente al Mondiale con la Colombia, ha dichiarato che non è il momento di discutere del possibile interesse della Juventus, poiché si trova in Qatar. Il calciatore ha aggiunto che, al ritorno in Italia, potrà affrontare eventuali questioni di mercato. Lucumí si sta distinguendo come protagonista nel torneo mondiale.

Lucumi si sofferma sull’interesse di mercato della Juventus nei suoi confronti: «Ora sono al Mondiale, non è il momento di parlarne». Jhon Lucumí sta vivendo un Mondiale da assoluto protagonista con la Colombia. Il centrale del Bologna ha giocato tutte le partite, restando fuori dagli undici titolari solo in una occasione, e si prepara ora alla sfida contro la Svizzera, che vale un posto nei quarti di finale contro una tra Argentina ed Egitto. Nelle ultime ore, il centrale ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, parlando anche del suo futuro e del momento che sta vivendo. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno PAROLE – « Siamo molto soddisfatti ma non è finita qui. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Lucumi sull’interesse della Juve: «Ora sono al Mondiale, non è il momento di parlarne. Quando tornerò in Italia…»

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