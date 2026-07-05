Lucumí il Mondiale in Colombia alza il prezzo | il Bologna aspetta la Juve resta a guardare
Il contratto di Jhon Lucumí prevede una clausola rescissoria di 28 milioni di euro, valida fino a metà luglio. Questa cifra rappresenta il prezzo per il suo trasferimento, che potrebbe essere attivato entro quella data. La Juventus non ha ancora mostrato interesse, mentre il Bologna sta monitorando la situazione con attenzione. Il calciatore, attualmente in Colombia per il Mondiale, potrebbe essere ceduto se si attivasse la clausola.
Ventotto milioni di euro. È questa la cifra scritta nel contratto di Jhon Lucumí, la clausola rescissoria che scade a metà luglio e che avrebbe potuto aprire la porta a un suo trasferimento immediato. Nessun club, però, si è fatto avanti per pagarla, e questo la dice lunga su come si stia muovendo davvero il mercato attorno al difensore colombiano del Bologna. Mentre la società rossoblù valuta il da farsi, Domenico Tedesco è già arrivato a Casteldebole per iniziare il suo lavoro, e la dirigenza continua parallelamente la caccia a un rinforzo per il centrocampo. Un valore che cresce di settimana in settimana. Il nodo centrale, quello che tiene banco da mesi, riguarda il contratto di Lucumí: scadrà il 30 giugno 2027, e il mancato rinnovo fin qui rappresenta un segnale che il Bologna non può ignorare. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
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? Su #Lucumi, la #Juventus oggi non è disposta a pagare la clausola in scadenza a metà luglio. Da quel momento in poi ci sarà la possibilità per i bianconeri, qualora ci fosse ancora l'opportunità, di impostare una trattativa a cifre più basse (20/22M€). Mi facebook
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