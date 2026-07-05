Ventotto milioni di euro. È questa la cifra scritta nel contratto di Jhon Lucumí, la clausola rescissoria che scade a metà luglio e che avrebbe potuto aprire la porta a un suo trasferimento immediato. Nessun club, però, si è fatto avanti per pagarla, e questo la dice lunga su come si stia muovendo davvero il mercato attorno al difensore colombiano del Bologna. Mentre la società rossoblù valuta il da farsi, Domenico Tedesco è già arrivato a Casteldebole per iniziare il suo lavoro, e la dirigenza continua parallelamente la caccia a un rinforzo per il centrocampo. Un valore che cresce di settimana in settimana. Il nodo centrale, quello che tiene banco da mesi, riguarda il contratto di Lucumí: scadrà il 30 giugno 2027, e il mancato rinnovo fin qui rappresenta un segnale che il Bologna non può ignorare. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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© Stilejuventus.com - Lucumí, il Mondiale in Colombia alza il prezzo: il Bologna aspetta, la Juve resta a guardare

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