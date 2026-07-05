Nella notte tra il 4 e il 5 luglio, due auto si sono scontrate sulla via Pesciatina a Lucca. Dopo l’impatto, entrambe sono uscite dalla strada e una ha sfondato il muro di una casa vicina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco intorno alle 2:00. I conducenti delle vetture sono rimasti feriti. La strada è stata temporaneamente chiusa per i soccorsi e le operazioni di messa in sicurezza.

LUCCA – Incidente stradale nella notte fra il 4 e il 5 luglio 2026, a Lucca. Poco dopo le 02:00 i vigili del fuoco sono intervenuti sulla via Pesciatina per uno scontro tra due auto che in seguito all’impatto sono uscite dalla sede stradale, una delle quali ha sfondato un muro di cinta di un’abitazione. I due conducenti rimasti incastrati all’interno delle vetture sono stati estratti dai Vigili del fuoco e affidati alle cure del personale sanitario, giunto sul posto con due Ambulanze e l’automedica. Uno dei due feriti è stato trasportato in codice rosso all’Ospedale di Cisanello. Sul posto Carabinieri di Borgo Giannotti per i rilievi. Durante le operazioni di soccorso e dei rilievi la strada è stata chiusa per circa due ore. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Lucca: scontro fra due auto sulla Pesciatina, una sfonda muro di una casa. Feriti i conducenti

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Incidente sulla via Pesciatina: due persone ferite, una in codice rosso a Cisanello

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