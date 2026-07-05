Love letters genitorialità che si scontra con la burocrazia

Una coppia ha scritto lettere d’amore e di genitorialità, cercando di affrontare le sfide di costruire una famiglia. Tra emozioni di gioia e momenti di incertezza, si scontrano con ostacoli burocratici che complicano il percorso. Le parole riflettono desideri di approvazione e bisogno di confronto, mentre gli sguardi trasmettono sentimenti di speranza e fragilità. La vicenda si svolge tra attese e procedure amministrative complesse.

Sentimenti che sembrano trovare compiutezza negli sguardi e nelle parole dell’altro, sentimenti che affrontano gioia ed inadeguatezza, ma anche giudizio e ricerca di approvazione. Risuona molto nel contemporaneo “ Love letters ”, opera prima di Alice Douard, al cinema dal 2 luglio. “Lettere d’amore”, quelle del titolo, che diventano presto strumento giuridico, per validare e legittimare un legame e il frutto di quell’amore. Lettere che permetterebbero a Céline ( Ella Rumpf ) di adottare la figlia della moglie Nadia ( Monia Chokri ), incinta grazie alla fecondazione eterologa. Servono infatti quindici lettere scritte da familiari ed amici (le “prove d’amore” del titolo originale) per permettere l’adozione a Céline, testimonianze che certifichino, anche giuridicamente, l’idoneità della donna ad essere madre. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Love letters reddit

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