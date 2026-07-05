Lotito e il Piano B per Rilanciare la Lazio | Lulic tra gli Ex Biancocelesti Considerati

Prima della manifestazione dei tifosi, la società ha annunciato l’attivazione di un piano alternativo per rilanciare la squadra. Il progetto prevede il coinvolgimento di ex calciatori che hanno indossato la maglia biancoceleste in passato. Tra le figure considerate ci sono alcuni giocatori già usciti dal club, con l’obiettivo di rafforzare lo staff tecnico o la rosa. La decisione è stata comunicata in risposta alle recenti difficoltà della squadra.

Roma che ribolle, cori che tagliano il traffico e una società che si guarda allo specchio. Prima della grande manifestazione dei tifosi, a Formello si è aperto un cassetto con scritto “piano B”: un’idea semplice e potente, rimettere al centro chi conosce già la maglia. La Lazio è arrivata a un bivio dopo mesi agitati. Stagione altalenante, panchina cambiata in corsa, umore della piazza fragile. In questi casi, le scelte non possono essere estetiche. Devono toccare sostanza, spogliatoio e identità. È qui che entra in scena il presidente Claudio Lotito con un ragionamento pragmatico: come si può rilanciare la Lazio senza snaturare i conti e senza ricominciare ogni giugno? I segnali raccolti nelle ultime settimane parlano chiaro. 🔗 Leggi su Serieanews.com

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