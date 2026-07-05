Elle ha dedicato un episodio a James Van Der Beek, noto attore, nella sua serie TV. L’episodio è una delle produzioni televisive postume dell’attore. La scelta di includere questa puntata ha attirato l’attenzione del pubblico. La serie ha così reso omaggio alla carriera e alla memoria di Van Der Beek attraverso questa puntata speciale. La produzione ha ottenuto un riscontro positivo tra gli spettatori.

Elle ha acquisito una spinta in più agli occhi del pubblico poiché è una delle opere televisive postume di James Van Der Beek. Amatissimo sin dai tempi di Dawson’s Creek, l’attore è venuto a mancare ad inizio 2026 dopo una lunga malattia, ma è stato coinvolto con un ruolo ricorrente nella prima stagione di Elle, in streaming su Prime Video dal 1° luglio 2026. L’importanza di avere l’attore sul set. Elle ha voluto rendere omaggio a James Van Der Beek, coinvolto nel cast del prequel de La rivincita delle bionde. All’attore è stato dedicato proprio il terzo episodio, dove del resto fa il suo debutto come sovrintendente Dean Wilson e candidato sindaco. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L’omaggio di ‘Elle’. La Serie TV dedica un intero episodio a James Van Der Beek

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