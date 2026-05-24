Il 12 maggio 2026, la seconda stagione di Devil May Cry è stata resa disponibile su Netflix, portando nuovamente sullo schermo l’adattamento dell’universo action tratto dai videogiochi Capcom. Durante le riprese, è stato reso noto che il cast ha omaggiato James Van Der Beek, noto per il suo ruolo in Dawson’s Creek, creando un momento che ha emozionato i fan. La serie riprende le vicende del protagonista Dante, interpretato da un attore diverso rispetto alla prima stagione.

La seconda stagione di Devil May Cry è arrivata su Netflix il 12 maggio 2026, riportando sullo schermo l’universo action ispirato ai celebri videogiochi Capcom. Tuttavia, il debutto della nuova stagione ha sorpreso molti spettatori non solo per la trama, ma anche per un toccante omaggio dedicato al compianto James Van Der Beek. Difatti, se siete stati attenti, vi sarete accorti che alla fine del primo episodio compare una dedica speciale voluta dallo showrunner Adi Shankar. Durante un’intervista concessa a What’s On Netflix, Shankar ha raccontato il motivo dietro questo tributo: tutto nacque durante una conversazione avuta con Van Der Beek alcuni anni prima. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Devil May Cry 2 omaggia James Van Der Beek: il retroscena commuove i fan di Dawson

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