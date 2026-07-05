Lecce Gennaro Cagnazzo funzionario del Cnr e padre coraggio | salva i suoi due figli gemelli dalle onde e dona la vita per loro

Da laprimapagina.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un funzionario del Cnr ha rischiato la vita per salvare i suoi due figli gemelli dalle onde del mare. Durante un tentativo di salvataggio, si è lanciato in acqua e ha afferrato i bambini, portandoli in salvo. Nel frattempo, è stato colpito dalle correnti e ha rischiato di annegare, ma ha continuato a lottare per i figli. Alla fine, è riuscito a portare entrambi sulla battigia sano e salvo.

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Ci sono gesti che raccontano il significato più profondo dell’amore di un padre. Gesti che non hanno bisogno di parole, perché parlano attraverso il coraggio, l’istinto e il sacrificio. Quello compiuto da Gennaro Cagnazzo, 54 anni, funzionario amministrativo del Cnr di Lecce, è uno di questi. Si è lanciato nel mare agitato di Otranto per salvare i suoi due figli gemelli di appena otto anni. È riuscito a riportarli in salvo, ma il suo cuore non ha retto allo sforzo. La tragedia si è consumata nella mattinata di sabato 4 luglio, in un tratto di spiaggia libera del litorale di Otranto. Il forte maestrale aveva reso il mare particolarmente insidioso, con onde alte e una corrente che trascinava verso il largo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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