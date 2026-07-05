Ad affiancare il nuovo mister Andrea Gennari nella sua prima esperienza da capotecnico non uno ma ben due collaboratori. Oltre all’ex calciatore di Inter, Torino, Chievo e Vis Joel Obi, che nell’ultima stagione ha fatto esperienza da aiuto tecnico in serie D, lavorerà a stretto contatto con Gennari anche Massimo Campo, da quattro stagioni alla Vis come allenatore della squadra giovanile Under 13 Pro. Considerato dalla società come uno tra gli autori principali della crescita del settore giovanile vissino, Campo ha portato la sua Under 13 a giocarsela alla pari contro squadre di serie A e solo pochi giorni fa ha riportato a Pesaro il Trofeo Memorial Bezziccheri, cinque anni dopo l’ultima volta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lo staff di Gennari si allarga. Oltre a Obi ecco Massimo Campo

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