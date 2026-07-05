LIVE Tour de France dalle 15 la seconda tappa da Tarragona a Barcellona in diretta

Da gazzetta.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 15 inizia la seconda tappa del Tour de France, da Tarragona a Barcellona. La corsa si svolgerà su un percorso di 168,5 chilometri, con un circuito cittadino nell’ultima fase. Il finale prevede tre passaggi sulla salita del Montjuic, lunga 1,6 chilometri con pendenza del 9,3%. La tappa si svolge in tempo reale, con i ciclisti che affrontano le strade spagnole.

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Previsti 168,5 chilometri. Ci sarà un circuito cittadino nel tratto finale che prevede di nuovo il triplice passaggio sulla salita del Montjuic (1,6 km al 9,3%). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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