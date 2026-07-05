LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | continua la marcia di avvicinamento verso Barcellona

Notizia in breve

La tappa di oggi del Tour de France 2026 si sta svolgendo lungo un tratto di litorale. La corsa procede con la marcia di avvicinamento verso Barcellona. La classifica generale è disponibile e può essere aggiornata online. La corsa continua senza interruzioni, con i ciclisti che attraversano il tratto di costa. La diretta resta attiva per seguire gli sviluppi della tappa in tempo reale.