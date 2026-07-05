LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | continua la marcia di avvicinamento verso Barcellona
La tappa di oggi del Tour de France 2026 si sta svolgendo lungo un tratto di litorale. La corsa procede con la marcia di avvicinamento verso Barcellona. La classifica generale è disponibile e può essere aggiornata online. La corsa continua senza interruzioni, con i ciclisti che attraversano il tratto di costa. La diretta resta attiva per seguire gli sviluppi della tappa in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 15:08 Splendido tratto di litorale attraversato dalla corsa in questi istanti. Il gruppo continua ad inseguire a 3’20” dai fuggitivi. 15:05 Poco meno di 30 km al traguardo volante di Viladecans. 15:02 Sempre al comando Alex Molenaar (Caja Rural – Seguros RGA), Felix Engelhardt (Team Jayco AlUla) e Frank Van den Broek (Team Picnic PostNL). I tre battistrada proseguono con cambi regolari. 14:59 Simone Velasco (XDS Astana Team) si reca all’ammiraglia per ricevere assistenza. 14:56 120 chilometri all’arrivo di Barcellona. Accelerata in testa al gruppo con gli uomini della Pinarello Q36. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour de France 2026 Stage 2 Preview: Nasty Barcelona Trap
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