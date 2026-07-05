LIVE Sinner-Mochizuki 6-3 7-6 4-2 Wimbledon 2026 in DIRETTA | il n1 risale da 0-40

Durante il match di Wimbledon 2026, il giocatore italiano ha recuperato da uno svantaggio di 0-40 per portarsi sul 4-2 nel terzo set. In questa fase, ha sbagliato uno smash ma ha comunque concluso con una difficile volée di diritto. La partita si svolge sotto un coprifuoco a Londra, con possibilità di sospensione in corso. La sfida tra i due tennisti prosegue nel secondo set, dopo aver vinto il primo con un punteggio di 6-3.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COPRIFUOCO A LONDRA E IPOTESI SOSPENSIONE PER SINNER-MOCHIZUKI 4-2 Sinner non chiude lo smash, ma a va a segno con una difficilissima volée di diritto. A-40 Sinner forza la seconda con traiettoria esterna e ottiene un punto diretto. 40-40 Servizio esterno vincente del n.1. 30-40 Servizio e diritto di Sinner, lungo di un soffio il lob difensivo di Mochizuki. 15-40 Seconda in kick, lunga e larga la risposta di rovescio del nipponico. Seconda di servizio. 0-40 Risposta profondissima di Mochizuki, in rete il diritto di Sinner in uscita dal servizio. 0-30 Sinner avanza e manda fuori la volée di rovescio. 0-15 Risposta aggressiva di Mochizuki, che avanza e chiude con lo smash. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Sinner-Mochizuki 6-3, 7-6, 4-2, Wimbledon 2026 in DIRETTA: il n.1 risale da 0-40

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LIVE: Sinner VS Mochizuki (Wimbledon 2026 - Ottavi di finale)

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