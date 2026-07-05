LIVE Sinner-Mochizuki 6-3 7-6 1-0 Wimbledon 2026 in DIRETTA | break in avvio di terzo set

Da oasport.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il match di Wimbledon, Sinner ha ottenuto un break all'inizio del terzo set e ha consolidato il vantaggio con un ace. Al momento, il punteggio è 6-3, 7-6, 1-0 in favore di Sinner. La partita è in corso con condizioni di coprifuoco a Londra, e ci sono possibilità di sospensione. Sinner ha segnato un punto con un servizio e un colpo di volo.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COPRIFUOCO A LONDRA E IPOTESI SOSPENSIONE PER SINNER-MOCHIZUKI 2-0 Ace di Sinner a consolidare il break. 40-30 Servizio e schiaffo al volo di Sinner. 30-30 Lob non sufficientemente alto di Sinner, Mochizuki ci arriva e va a segno con lo smash. 30-15 Servizio e diritto del n.1 che pizzica la riga. In rete il passante di rovescio lungolinea del giapponese. 15-15 Doppio fallo di Sinner. 15-0 Servizio e diritto in contropiede vincente dell’italiano. 1-0 Break di Sinner. Lungo di metri il rovescio lungolinea in uscita dal servizio. 30-40 Risposta profonda di Sinner, in rete il diritto lungolinea del n.151 in uscita dal servizio. 🔗 Leggi su Oasport.it

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LIVE: Sinner VS Mochizuki (Wimbledon 2026 - Ottavi di finale)

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