LIVE Sinner-Mochizuki 6-3 4-4 Wimbledon 2026 in DIRETTA | 3 palle break non sfruttate gioco interrotto
Il match tra Sinner e Mochizuki si ferma al 4-4 nel secondo set a causa di un'interruzione per coprifuoco a Londra. Prima della pausa, il giocatore italiano ha avuto tre occasioni di break non sfruttate. La sospensione durerà circa dieci minuti e, al ritorno in campo, si giocherà indoor. La partita si svolge nel torneo di Wimbledon 2026, con il primo set concluso 6-3 per Sinner.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COPRIFUOCO A LONDRA E IPOTESI SOSPENSIONE PER SINNER-MOCHIZUKI 21.39 La pausa durerà circa 10 minuti. Alla ripresa si giocherà dunque indoor. 21.38 Gioco interrotto. Ora verrà chiuso il campo. Ricordiamo che la partita o finisce entro mezzanotte (le 23.00 locali) o verrà rinviato a domani. Un eventuale quarto set aumenterebbe il rischio. 4-4 In rete il rovescio incrociato di Sinner. L’italiano va a lamentarsi con la giudice arbitro: non vede bene e chiude la chiusura del tetto. A-40 Ace esterno di Mochizuki. 40-40 Altro errore di Sinner, stavolta con il rovescio lungolinea. 40-A Serve&volley del giapponese, lunga la volée di rovescio. 🔗 Leggi su Oasport.it
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LIVE: Sinner VS Mochizuki (Wimbledon 2026 - Ottavi di finale)
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