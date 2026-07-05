LIVE Sinner-Mochizuki 6-3 4-4 Wimbledon 2026 in DIRETTA | 3 palle break non sfruttate gioco interrotto

Notizia in breve

Il match tra Sinner e Mochizuki si ferma al 4-4 nel secondo set a causa di un'interruzione per coprifuoco a Londra. Prima della pausa, il giocatore italiano ha avuto tre occasioni di break non sfruttate. La sospensione durerà circa dieci minuti e, al ritorno in campo, si giocherà indoor. La partita si svolge nel torneo di Wimbledon 2026, con il primo set concluso 6-3 per Sinner.