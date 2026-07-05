Un pilota ha preso la testa della gara nel GP Sudafrica MXGP 2026, con un vantaggio di circa due secondi sul secondo classificato. La corsa prosegue con un gruppetto di cinque piloti che si contendono le posizioni di testa. Nessun incidente segnalato, nessuna penalità inflitta. La gara è al giro 10 su 20, con i leader che mantengono un ritmo costante. La bandiera a scacchi è prevista tra circa dieci minuti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Motocross MXGP, GP Sudafrica 2026, Coenen cerca l’allungo in classifica. A Johannesburg arriva l’undicesima tappa del mondiale di MXGP di Motocross, si entra quindi in una fase sempre più calda della stagione: la corsa al titolo mondiale prosegue con il giovane fenomeno Lucas Coenen leader in classifica, ma l’olandese Jeffrey Herlings è in forma e vuole ridurre ulteriormente il distacco per tenere vivo il mondiale fino alla fine dei GP. Il weekend sudafricano ha già dato delle informazioni importanti con la gara di qualifica svolta nella giornata di ieri. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Motocross, GP Sudafrica MXGP 2026 in DIRETTA: prosegue la corsa al titolo

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2026 MXGP of South Africa Qualifying | Live Reactions

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