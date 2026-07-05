Coenen ha vinto la prima gara del GP sudafricano di motocross davanti a Herlings, che si è classificato secondo, e Fabvre terzo. I piloti si sono fermati per un breve momento di pausa prima di riprendere con Gara-2, prevista per le 15.10. La competizione prosegue con i concorrenti pronti a scendere in pista tra pochi minuti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.53 Adesso i piloti prenderanno fiato, con Gara-2 che partirà alle 15.10. L’appuntamento, quindi, è a tra poco! 12.50 Niente da fare per Herlings che chiude a più di 8? da Coenen, semplicemente dominante dall’inizio alla fine Vince Coenen! Gara-1 è del belga! -1 Inizia l’ultimo giro, una vera e propria passerella per Coenen. -2 Posizioni che ormai sono stabilite, non ci dovrebbero essere sorprese. A 9’8 Coenen da Herlings. -3 giri al termine! Ci siamo, iniziano gli ultimissimi giri di Gara-1. 0’57” Scende a 9’3 il distacco dal belga, ma ormai sembra essere troppo tardi. 2’21” Errore di Herlings, che ha ha esagerato! Largo l’olandese che ora è a 10’2 dal belga, e Febvre è a soli 2?. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Motocross, GP Sudafrica MXGP 2026 in DIRETTA: Coenen vince Gara-1 davanti ad un grande Herlings, terzo posto per Fabvre

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