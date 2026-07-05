Durante il GP di motocross in Sudafrica, il pilota Coenen ha mantenuto un vantaggio di oltre quattro minuti su Herlings a metà gara. Il francese ha rientrato ai box per un rapido intervento dopo una caduta, ma è tornato in pista solo per pochi secondi prima di riprendere la gara. Nel frattempo, Vialle si è ritirato a causa di una caduta. La gara è in corso e gli aggiornamenti continuano.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14’46” Adesso volta Coenen, che aumenta a 4’1 il vantaggio su Herlings. 15’53” Il francese rientra per pochi secondi ai box per cercare una soluzione rapida dopo la caduta, ma il suo tentativo dura pochi attimi. Vialle si ritira, non è ancora alla sua miglior forma possibile dopo l’infortunio che lo ha tenuto fermo per diverso tempo. 16’09” Cade Vialle! Il francese si fa superare dal connazionale Febvre che sale in terza posizione. Il pilota Honda finisce in dodicesima posizione, Adamo nono. 17’24” Siamo quasi a metà manche, con il belga che è 3’8 di vantaggio da Herlings. Si mette in salita Gara-1 per l’olandese. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Motocross, GP Sudafrica MXGP 2026 in DIRETTA: Coenen scappa da Herlings a metà Gara-1, caduta e ritiro per Vialle

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

2026 MXGP of South Africa Qualifying | Live Reactions

Notizie e thread social correlati

LIVE Motocross, GP Germania MXGP 2026 in DIRETTA: Coenen vince gara-1, ritiro per HerlingsCoenen ha vinto la prima gara del GP di Germania di motocross MXGP 2026, con un margine di sette secondi su Gajser.

LIVE Motocross, GP Italia MXGP 2026 in DIRETTA: Herlings vince gara-1, Coenen chiude terzoHerlings ha vinto la prima gara del GP Italia MXGP 2026 di motocross, con Renaux che si è classificato secondo e Coenen terzo.

Temi più discussi: LIVE Motocross, GP Sudafrica MXGP 2026 in DIRETTA: prosegue la corsa al titolo; WORLDWIDE TV COVERAGE - GP IN SOUTH AFRICA & FIM JUNIOR MX WORLD CHAMPIONSHIP FROM CZECHIA!; MXGP of Sudafrica 2026 – Round #11 – Johannesburg LIVE; Motocross oggi, GP Sudafrica 2026: orari MXGP e MX2, tv, programma, streaming.

Motocross oggi, GP Sudafrica 2026: orari MXGP e MX2, tv, programma, streamingA Johannesburg si conclude oggi, domenica 5 luglio, il GP del Sudafrica di MXGP ed MX2: si correranno infatti warm-up e gare dell'undicesima tappa della ... oasport.it

LIVE Motocross, GP Sudafrica MXGP 2026 in DIRETTA: prosegue la corsa al titoloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Motocross MXGP, GP Sudafrica 2026, Coenen ... oasport.it