LIVE Motocross GP Sudafrica MXGP 2026 in DIRETTA | Coenen conquista il Gran Premio secondo Herlings
Durante il Gran Premio di motocross in Sudafrica, Lucas Coenen ha vinto la gara, consolidando la sua posizione nel campionato. Herlings si è classificato secondo e Febvre terzo. La gara si è svolta in diretta, con Coenen che ha dominato l’evento, mentre Herlings ha mantenuto il secondo posto, riuscendo a limitare i danni. Febvre ha completato il podio, senza ulteriori dettagli sui tempi o sui distacchi.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.48 Altro Gran Premio dominato dal fenomeno Lucas Coenen che si avvicina sempre di più al mondiale, ma Herlings contiene i danni con il suo secondo posto, bene anche Febvre terzo. Sufficiente Adamo settimo. Appena fuori la top ten Forato undicesimo. 15.47 Questa la nuova classifica mondiale aggiornata di MXGP: 1 Coenen, Lucas 566 (+25) 2 Herlings, Jeffrey 498 (+22) 3 Febvre, Romain 443 (+20) 4 Gajser, Tim 404 (+16) 5 Renaux, Maxime 364 (+11) 6 Adamo, Andrea 343 (+14) 15.46 Questo l’ordine di arrivo di gara-2: 1 5 Coenen, Lucas BEL KTM 30:36.331 15 0 0 1:54.689 8 1:55.090 1:55.434 1:56.104 0:34.919 0:25. 🔗 Leggi su Oasport.it
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