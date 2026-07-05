LIVE Motocross GP Sudafrica MXGP 2026 in DIRETTA | Coenen conquista il Gran Premio secondo Herlings

Notizia in breve

Durante il Gran Premio di motocross in Sudafrica, Lucas Coenen ha vinto la gara, consolidando la sua posizione nel campionato. Herlings si è classificato secondo e Febvre terzo. La gara si è svolta in diretta, con Coenen che ha dominato l’evento, mentre Herlings ha mantenuto il secondo posto, riuscendo a limitare i danni. Febvre ha completato il podio, senza ulteriori dettagli sui tempi o sui distacchi.