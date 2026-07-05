LIVE Italia-Lituania 59-61 Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA | sorpasso di Sargiunas alla terza sirena partita equilibrata
Durante la partita valida per le qualificazioni ai Mondiali di basket 2027, la Lituania ha superato l’Italia 61-59. Nel corso del quarto quarto, una tripla di Bradzekis ha portato il punteggio a +11 per la squadra baltica. Poco prima, Sargiunas aveva sorpassato l’Italia alla terza sirena, mentre Tubelis ha concluso con 21 punti. La partita si è mantenuta equilibrata fino agli ultimi minuti, con la Lituania che ha consolidato il vantaggio.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 63-74 Tripla di Bradzekis per il +11 Lituania. 63-71 Chiuso il 2+1, con Tubelis. che aggiorna il bottino personale (21 punti). 63-70 Tubelis con la deviazione e il fallo! Gli azzurri devono ritrovare il gioco del terzo quarto. 63-68 Jakucionis in penetrazione: +5 Lituania, time-out immediato di Marco Ramondino. 63-66 Tommaso Baldasso per rispondere subito. 61-66 Sargiunas con la tripla per il +5. 61-63 Taglio di Nicola Akele. 59-63 Tubelis torna a segnare: 18 punti per lui e +4 Lituania. Inizia la frazione decisiva! Va in archivio anche il terzo quarto: dopo 30? Lituania in vantaggio 59-61 sull’Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it
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