LIVE Italia-Lituania 59-61 Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA | sorpasso di Sargiunas alla terza sirena partita equilibrata

Notizia in breve

Durante la partita valida per le qualificazioni ai Mondiali di basket 2027, la Lituania ha superato l’Italia 61-59. Nel corso del quarto quarto, una tripla di Bradzekis ha portato il punteggio a +11 per la squadra baltica. Poco prima, Sargiunas aveva sorpassato l’Italia alla terza sirena, mentre Tubelis ha concluso con 21 punti. La partita si è mantenuta equilibrata fino agli ultimi minuti, con la Lituania che ha consolidato il vantaggio.