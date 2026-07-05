La partita tra Italia e Lituania nelle qualificazioni ai Mondiali di basket 2027 è ripresa dopo l’intervallo alla Virtus Arena di Bologna. Il punteggio è 40-37, con il playmaker ex Golden State Warriors che ha segnato due liberi e raggiunto 16 punti. Poco dopo, Nico Mannion ha realizzato una tripla, portando il punteggio a 43-37.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 45-37 Giro perfetto in lunetta per il playmaker ex Golden State Warriors, salendo a quota 16 punti. 43-37 NICO MANNION! SOLO RETINA, TRIPLA. Inizia il terzo quarto! 21:03 Squadre che sono già ritornate sul parquet per il riscaldamento in vista della ripresa delle ostilità. Nell’intervallo celebrazione di alcuni ex Commissari Tecnici (Recalcati, Sandro Gamba, Tanjevic, Pozzecco, Pianigiani e Bianchini) nel centenario della prima partita disputata dalla Nazionale (1926-2026). 21:00 11 punti di Nico Mannion e 8 punti di Matteo Spagnolo tra le fila degli azzurri, con 5 punti di Stefano Tonut e 4 di Tommaso Baldasso – 16 punti e 7 rimbalzi di Azuolas Tubelis per la Lituania, top scorer finora con 4 punti e 6 rimbalzi di Jonas Valanciunas. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Italia-Lituania 40-37, Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA: si riparte alla Virtus Arena di Bologna per il secondo tempo

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