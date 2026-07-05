Ibrahimovic ha commentato i giocatori francesi, affermando che avrebbe assegnato quattro o cinque cartellini rossi e mandato qualcuno in ospedale. Questa dichiarazione si aggiunge ai commenti sulla vittoria della Francia contro il Paraguay, che ha permesso alla squadra di superare un momento difficile. La partita ha rappresentato un punto di svolta per la nazionale francese, che ha così evitato un risultato ancora più negativo.

Quel che non ti uccide ti rinforza, si dice, e così, come l'Argentina contro Capo Verde, anche la Francia tira un sospiro di sollievo per aver battuto Paraguay e si gode la sensazione di aver toccato il fondo senza però affogare., Nello studio post Francia-Paraguay, Zlatan Ibrahimovic ha voluto fare i complimenti ai calciatori francesi per non essere caduti nelle provocazioni degli avversari e di non essersi fatti innervosire dai continui falli: “Oggi la Francia ha mantenuto la calma. Doveva evitare di farsi provocare, e ci è riuscita. Se avessi giocato io questa partita, avrei preso quattro o cinque cartellini rossi e mandato qualcuno in ospedale. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Ibra e i complimenti ai giocatori francesi: "Avrei preso 4/5 cartellini rossi e mandato qualcuno in ospedale"

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