LIVE F1 GP Gran Bretagna 2026 in DIRETTA | problema alla sospensione per Antonelli Ferrari verso la doppietta

Durante il Gran Premio di Gran Bretagna 2026, il pilota Antonelli ha ricevuto una penalità di cinque secondi. Verstappen si è ritirato dopo aver finito nella ghiaia al 52º giro. Nel corso della gara, si sono verificati numerosi colpi di scena, tra cui un problema alla sospensione di un altro pilota. La Ferrari sta cercando di ottenere una doppietta, mentre l’evento prosegue con varie soste e cambi di posizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 48° giro52 COLPI DI SCENA A RIPETIZIONE! Verstappen finisce nella ghiaia e si ritira! 47° giro52 Cinque secondi di penalità per Antonelli. Ma ora la Mercedes è tornada a girare forte. Incredibile. 47° giro52 Piove sul bagnato per Antonelli. Finisce sotto investigazione per track limits. In precedenza era finito fuori pista quando ha accusato il problema alla sospensione anteriore sinistra. 46° giro52 La classifica aggiornata: 1 Charles Leclerc (Ferrari) – Leader 2 Lewis Hamilton (Ferrari) – +20.904 3 Max Verstappen (Red Bull Racing) – +27.553 4 George Russell (Mercedes) – +32.970 5 Lando Norris (McLaren) – +41. 🔗 Leggi su Oasport.it

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