LIVE F1 GP Gran Bretagna 2026 in DIRETTA | Leclerc al comando Antonelli prova la rimonta con gomme fresche Foratura per Russell

Da oasport.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al 40° giro del Gran Premio di Gran Bretagna 2026, Leclerc guida con circa 4,7 secondi di vantaggio su Antonelli, che tenta una rimonta con gomme fresche. Russell e Verstappen, entrambi con due soste, sono in pista con gomme medie. Durante la gara, Russell ha subito una foratura, rallentando la sua corsa.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE   40° giro52 Sembra essersi arginata la rimonta di Antonelli, ora a 4?7 da Leclerc. 40° giro52 Russell e Verstappen, che hanno effettuato 2 pit-stop, hanno montato gomme medie. 39° giro52 Termina il regime di Virtual Safety Car. 38° giro52 Hulkenberg si ferma all’imbocco della pit-lane. Virtual Safety Car. Verstappen ne approfitta per un nuovo pit-stop. 38° giro52 Antonelli già a 4?5 da Leclerc. 38° giro52 Hamilton attacca Verstappen all’esterno e lo sorpassa! 38° giro52 Bagarre totale tra Verstappen e Hamilton per il terzo posto. 38° giro52 La classifica aggiornata: 1 Charles Leclerc (Ferrari) – Leader 2 Kimi Antonelli (Mercedes) – +5. 🔗 Leggi su Oasport.it

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